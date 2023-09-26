Ле Пен заявила, что Францию унизили в Африке

Главное: Марин Ле Пен резко высказалась по поводу событий в Нигере. По ее словам, Францию унизили в Африке.

Детали: Лидер партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен резко высказалась по поводу того, что войска ее страны покинут Нигер, где произошел военный переворот. Она назвала это унижением.

Так, комментируя ситуацию, политик сказала: «Реальность такова, что нас выгнали из Африки. Наш посол и наши войска вынуждены покидать Нигер в унизительных условиях. Это серьезный провал французской дипломатии».

В то же время она подчеркнула, что решение покинуть Нигер не было принято Францией, а у президента Эммануэля Макрона не было выбора.

Националистка говорит: «Он ошибся в анализе ситуации, думая, что власть хунты была более хрупкой, чем оказалась на самом деле, и что ЭКОВАС вмешается. Его прижали к стене, и он не мог поступить по-другому, чем объявить о выводе войск».

В тему: Макрон согласился вывести французские войска из Нигера.