Путин приказал Шойгу остановить контрнаступление ВСУ до начала октября, — ISW

Главное: Российский президент отдал приказ вернуть войскам РФ инициативу для начала наступательной операции. Шойгу он дал месяц на то, чтобы остановить наступление ВСУ.

Детали: Президент РФ Владимир Путин дал министру обороны Сергею Шойгу срок до октября прекратить контрнаступление Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

«Инсайдерский источник в Кремле утверждает, что Путин якобы дал министру обороны России срок один месяц до начала октября 2023 года, чтобы улучшить ситуацию на фронте, остановить украинские контрнаступления и вернуть российским войскам инициативу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заявление инсайдера может свидетельствовать о том, что российское военное командование возможно отдает приказы о непрерывных контратаках в надежде довести украинское контрнаступление до кульминации, даже если это будет стоить больших потерь для РФ.

В отчете ISW упоминается, что Путин впервые признал начало украинского контрнаступления 9 июня, отметив две ключевые и постоянные нарративы: что украинские силы не достигнут значительных успехов из-за хорошо подготовленной российской обороны и что украинские войска понесут большие потери личного состава и западной военной техники.

«Путин и Кремль представляют российские оборонные операции как великую победу на поле боя, а постоянные российские контратаки позволяют Кремлю утверждать, что эти операции являются отдельными победами на фоне всеобщего отсутствия успехов россиян на других участках фронта», — добавили в ISW.

Аналитики предполагают, что эти усилия, вероятно, преследуют цель подорвать поддержку и доверие к украинским силам в Украине и на Западе.

«Возможно, Путин приказал российскому военному командованию удерживать все начальные оборонные позиции, чтобы создать иллюзию того, что украинские контрнаступления не достигли ни одного тактического или оперативного эффекта, несмотря на значительную поддержку Запада. Однако эта информационная акция может иметь успех в долгосрочной перспективе только в том случае, если российские войска смогут фактически помешать украинским силам прорваться и освободить обширные территории», — подчеркнули в ISW.

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