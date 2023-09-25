Жертвами войны в Украине стали уже 504 ребенка

Главное: 504 ребенка стали жертвами войны в Украине. 1 125 несовершеннолетних получили ранения.

Детали: В Украине продолжается война. Увы, ее жертвами становятся дети.

О ситуации с несовершеннолетними на понедельник, 25 сентября, поведал Офис Генерального прокурора Украины.

Сообщается, что погибли уже как минимум 504 ребенка.

При этом 1 125 детей получили различные ранения.

Подчеркивается: «Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Известно, что больше всего пострадало детей в Донецкой (487), Харьковской (300), Киевской (129), Херсонской (124), Запорожской (99), Николаевской (97), Днепропетровской (96), Черниговской (71) и Луганской (67) областях.

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