Зангезурский коридор: война за контроль над ним между Азербайджаном и Арменией - неизбежна

Главное: В районе Зангезурского коридора ожидается большая армяно-азербайджанская война.

Детали: Армянские силы из Карабаха переброшены к Зангезурскому коридору, где ожидается большая армяно-азербайджанская война. Об этом сообщают турецкие СМИ.

В Азербайджане утверждают, что армянские войска размещают на линиях соприкосновения вокруг Зангезура свои силы.

Участник Первой Карабахской войны полковник армии Азербайджана Джалил Халилов заявил, что "армяне обязались как вывести все вооруженные силы из Карабаха, так и открыть Зангезур". По его словам, отныне основная борьба будет в Зангезуре.

Справка: Занзегурский (он же Сюникский) коридор - часть территории Армении, которая разделяет основную часть Азербайджана и Нахичеванскую область - азербайджанский анклав, который граничит с Арменией, Ираном и Турцией. Захват Занзегурского коридора позволит Азербайджану установить прямое сухопутное сообщение с Турцией.