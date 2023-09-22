Россия в 2024 году еще больше увеличит расходы на оборону, - Bloomberg

Главное: Расходы на оборону в 2024 году в РФ превысят социальные расходы и вырастут с нынешних 3,9% ВВП до 6%.
Детали: Россия планирует в следующем году увеличить расходы на оборону с нынешних 3,9% ВВП до 6% (112 млрд долл.), пишет Bloomberg.
Главное: Расходы на оборону в 2024 году в РФ превысят социальные расходы и вырастут с нынешних 3,9% ВВП до 6%.
Детали: Россия планирует в следующем году увеличить расходы на оборону с нынешних 3,9% ВВП до 6% (112 млрд долл.), пишет Bloomberg.
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