Россия в 2024 году еще больше увеличит расходы на оборону, - Bloomberg

Главное: Расходы на оборону в 2024 году в РФ превысят социальные расходы и вырастут с нынешних 3,9% ВВП до 6%.

Детали: Россия планирует в следующем году увеличить расходы на оборону с нынешних 3,9% ВВП до 6% (112 млрд долл.), пишет Bloomberg.

Расходы на оборону превысят социальные расходы, несмотря на грядущие в марте выборы президента РФ и введенные западные санкции.

Также почти вдвое вырастут засекреченные расходы - с 6,5 трл рублей до 11,1 трлн, составив 30% от общего объема расходов бюджета.

Ожидаемые Москвой доходы федерального бюджета составят более 35 трлн рублей, что на 22% больше, чем в 2023 году, а дефицит сократится вдвое - с 1,8% до 0,9% ВВП.

Рост доходов от продажи нефти и газа ожидается на уровне почти 25%.

В тему: Расходы на оборону в проекте бюджета Украины на 2024 год составят 1 триллион 685 млрд грн. Это больше половины всех расходов бюджета. Или же 21,6% от прогнозируемого ВВП Украины. По нынешнему официальному курсу НБУ это 46 млрд долларов.