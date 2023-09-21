Стало известно, как долго российские «чмобики» живут на фронте

Главное: Подсчитано время жизни на фронте мобилизованных россиян. Большинство граждан России погибают в Украине менее чем через пять месяцев после получения повестки.

Детали: Мобилизованные россияне гибнут на войне в Украине в среднем через четыре-пять месяцев после получения повестки, а каждый пятый — не прожил и двух месяцев. Об этом говорится в исследовании российского издания Важные истории и Conflict Intelligence Team.

Год назад в России было объявлено о начале «частичной мобилизации», во время которой на войну было отправлено более 300 тысяч россиян. В течение года власти РФ ни разу не сообщали о количестве погибших мобилизованных. Однако сообщения о смерти появляются каждый день по всей стране. От получения повестки до похорон проходит менее года.

Издание отмечает, что в течение первого месяца после мобилизации погибли по меньшей мере 130 человек. Каждый пятый мобилизованный не прожил даже два месяца. В среднем они погибали через четыре-пять месяцев на фронте. Из погибших в первый год после мобилизации только единицы протянули более 11 месяцев.

По словам аналитиков, на продолжительность жизни после мобилизации и отправки на фронт повлияла интенсивность боевых действий. Часть из мобилизованных россиян уже осенью попала в рубку в районе Сватового и Кременной.

Более половины мобилизованных россиян погибли в возрасте от 30 до 45 лет. Каждому десятому из них было менее 25 лет. Самому младшему погибшему мобилизованному — 19 лет, самому старшему — 62.

Согласно исследованию, за время войны обстрел ПТУ в Макеевке является наиболее известной утратой российской армии (139 погибших), но для мобилизованных это не единственный случай.

Так, через месяц после начала мобилизации — 24 октября 2022 года — 47 россиян, служивших в 255-м полку, погибли вместе под обстрелом в районе Новой Каховки в Херсонской области.

Наибольшие потери среди мобилизованных граждан РФ осенью и зимой были на направлении Купянск — Сватово — Кременная в Луганской области. За год с момента объявления мобилизации там погибли более 250 россиян.

Около 100 человек погибли за год с момента начала мобилизации в районе Донецка. Более 30 мобилизованных погибли под Угледаром, а 24 — под Макеевкой.

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