В Черном море у берегов Румынии грузовое судно напоролось на мину. Прогремел взрыв

Главное: У берегов Румынии в Черном море взорвалось грузовое судно. Члены экипажа считают, что корабль наткнулся на мину, однако румынские власти заявили, что пока не могут подтвердить причину взрыва.

Детали: В Черном море у берегов Румынии грузовое судно натолкнулось на морскую мину. Взрыв произошел примерно в 40 км от берега. Экипаж был спасен. Об этом сообщает CNN.

По предварительной информации, взрыв произошел в машинном отделении судна.

Как считают члены экипажа, судно наткнулось на мину. Однако румынские власти заявили, что пока не могут подтвердить причину взрыва.

По данным румынского морского спасательного агентства MRCC, 12 членов экипажа, зарегистрированного в Того судна Seama, были эвакуированы и доставлены для получения медпомощи в порт Сулина у границы с Украиной.

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