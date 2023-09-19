Илон Маск намерен подсунуть всем пользователям Twitter жирнющую свинью

Главное: Маск планирует сделать Twitter платным для всех пользователей. Владелец популярной соцсети утверждает, что таким образом он будет бороться с ботами, поскольку те нечасто платят за услуги.

Детали: Платежная система является единственным способом противостоять ботам, поэтому, вероятно, всем пользователям Twitter придется платить за доступ к соцсети. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск, сообщает BBC.

Платная подписка на Twitter в настоящее время стоит 8 долларов. Тем не менее, цена может отличаться в зависимости от страны.

Маск заявил, что он хочет разработать более низкий уровень ценообразования, если платная подписка станет обязательной для всех.

По его мнению, платная подписка — это эффективный способ борьбы с ботами, поскольку они реже платят за услуги.

«Это единственный способ для борьбы с огромными армиями ботов. Боты стоят дешево, впрочем, если им придется платить несколько долларов или что-то такое, их стоимость вырастет. К тому же всякий раз, когда создатель ботов захочет создать еще одного, ему придется использовать новый способ оплаты», — объяснил бизнесмен.

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