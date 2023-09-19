В Германии стартовал уже 15-й «Рамштайн»

Главное: В Германии началось заседание в формате «Рамштайн». Это первое заседание в формате Рамштайн для Рустема Умерова в должности министра обороны Украины.

Детали: В Германии началось 15 заседание Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн». Об этом сообщил Укринформ во вторник, 19 сентября.

Указано, что заседание проходит на базе ВВС США «Рамштайн» в немецкой земле Райнланд-Пфальц.

«Время работает против Путина», — сказал министр обороны США Ллойд Остин, открывая встречу.

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