Украина отреагировала на обвинения Грузии в подготовке госпереворота в стране

Главное: В Грузии заявили о подготовке госпереворота в стране при участии, в том числе, и украинских спецслужб. В МИД Украины эти слухи опровергли.

Детали: Определенная группа лиц якобы «планирует устроить» в октябре-декабре «дестабилизацию и беспорядки» в Грузии. Конечная цель таких действий — смена власти страны насильственным путем. Об этом сообщает портал Грузия Online со ссылкой на заявление грузинских спецслужб.

В сообщении отмечается, что один из зачинщиков — заместитель бывшего министра внутренних дел Грузии, а ныне заместитель главы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, а также находящиеся в его подчинении лица грузинского происхождения. Речь идет о бывшем члене охраны третьего президента Грузии и члене близкого окружения Михаила Саакашвили — Михаиле Батурине и командире Грузинского легиона Мамуке Мамулашвили.

По утверждению СГБ, для начала «переворота» выбран период октябрь-декабрь. Именно тогда вроде бы должен быть опубликован промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчет ЕС.

Там также заявили, что «организаторы рассматривают возможность осуществления в Грузии сценария, аналогичного украинскому Евромайдану 2014 года».

Грузинская спецслужба также утверждает, что указанный план якобы планируется осуществить при координации и финансовой поддержке иностранных стран.

В свою очередь представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что информация грузинских спецслужб о причастности украинской стороны к подготовке мятежа в стране не соответствует действительности.

Дипломат отметил, что внешнеполитическое ведомство обратило внимание на заявления представителей грузинского силового блока о якобы вовлечении украинской стороны в подготовку мятежа в Грузии.

«Эта информация не соответствует действительности. Нынешние грузинские власти в очередной раз пытаются демонизировать Украину, чтобы решить свои внутриполитические вопросы. Украинское государство не вмешивалось, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии», — подчеркнул спикер МИД Украины.

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