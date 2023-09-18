На Киевщине из-за взрыва гранаты погиб мужчина

Главное: В Киевской области в результате детонации взрывного предмета погиб на месте 33-летний мужчина. Его 28-летнего брата госпитализировали с ранениями конечностей и лица.

Детали: В Гнедине Киевской области в результате детонации гранаты погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Сообщается, что взрыв прогремел вечером в воскресенье, 17 сентября, в одном из садовых обществ Золочевской общины.

В результате детонации взрывного предмета 33-летний мужчина погиб на месте, а его 28-летнего брата госпитализировали с ранениями конечностей и лица.

На месте трагедии правоохранители обнаружили ручную осколочную гранату наступательного типа РГН с вкрученным взрывателем типа УДО. В полиции предполагают, что взрыв произошел по неосторожности мужчин.

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