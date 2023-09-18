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Новости > В Кремле сделали вид, что не в курсе, жив ли Кадыров

В Кремле сделали вид, что не в курсе, жив ли Кадыров

Александр Панько
18.09.23 14:27
165
В Кремле сделали вид, что не в курсе, жив ли Кадыров

Главное: Кремль отреагировал на ситуацию с Кадыровым. Администрация президента РФ вряд ли может давать справки о состоянии здоровья Рамзана Кадырова, отметил Дмитрий Песков.

Детали: Состояние здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова не является вопросом администрации президента РФ. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 18 сентября.

«У нас нет какой-либо информации по этому поводу. В любом случае администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья. Поэтому здесь нам нечего сказать», — заявил он в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся информацию соцсетях, о якобы тяжелом состоянии Кадырова.

В ответ на уточняющий вопрос, был ли Кадыров в минувшее воскресенье в Москве и встречался ли с Владимиром Путиным, Песков сказал: «Также мне нечего сказать. Никаких встреч с Путиным не было».

В тему: Кадыров умер: об этом вовсю трубят российские паблики.

Тэги: здоровье, мир, Рамзан Кадыров, Кремль, Дмитрий Песков

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