Главное: Обнаружена неизвестная картина Рафаэля. Ее нашли в одной из частных коллекций.

Детали: В одной из частных коллекций за пределами Италии была найдена неизвестная картина Рафаэля. Об этом поведали организаторы международной конференции, посвященной творчеству художника, которая проходит в итальянском городе Пергола.

По их словам, речь идет об изображении Марии Магдалины, которое было написано в 1504-м году на тополиной доске размером 46 на 34 сантиметров.

Проведя экспертизу, специалисты заявили, что полотно принадлежит кисти великого живописца.

Отмечается, что в образе христианской святой, которая, согласно Евангелию, присутствовала при распятии Иисуса Христа, Рафаэль изобразил жену своего учителя Пьетро Перуджино – Кьяру Фанчелли.

Справка :

Рафаэль Санти (1483-1520-е годы) – итальянский живописец, рисовальщик и архитектор умбрийской, флорентийской, а после римской школы. Один из представителей искусства эпохи Высокого Возрождения, или «римского классицизма» начала XVI века.

В тему: Советский спутник нашли на картине XVI века с Иисусом.