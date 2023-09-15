Львовский депутат Ризнык обвинил Садового в цинизме и откровенной лжи относительно выделения средств на ВСУ, - СМИ

Львовский городской голова Андрей Садовый распространяет циничную дезинформацию в заявлении о готовности города поделиться с государством частью НДФЛ для нужд ВСУ. Об этом заявил в своем ФБ юрист, председатель комиссии архитектуры, градостроительства и развития территорий Львовского горсовета Алексей Ризнык, пишут "Украинские новости".

«Андрей Иванович, когда Вы планировали отдать 2 миллиарда, большинство из которых лежит на депозитах под проценты? Ведь в марте Вам было это еще не понятно. А вообще, может достаточно обманывать людей. «Лохов» среди львовян не так много! И пусть голосование, когда Львовские депутаты поделили 2 миллиарда гривен на «булыжную мостовую и деревья», а не отдали на нужды ВСУ останется на совести каждого депутата, проголосовавшего «ЗА», — написал депутат.

Реакцию Ризныка вызвал пост Садового, в котором тот утверждает о намерениях выделить 2 млрд на нужды ВСУ.

«Это все о цинизме, а вот ложь заключается в следующем: сегодня в своем телеграмм — канале городской голова опубликовал пост, где сообщил, что из городского бюджета он планировал выделить 2 миллиарда гривен на армию. И вообще Львов готов поделиться с государством частью НДФЛ, если эти средства помогут уничтожать врага», — написал депутат.

При этом Ризнык напомнил, что Садовый долго блокировал любые инициативы по выделению средств городского бюджета на нужды ВСУ.

«Еще в начале марта 2023 года, когда сессия Львовского городского совета утверждала бюджет развития Львовской ОТГ, я внес предложение на рассмотрение совета, однако, чтобы погасить все долги города перед предпринимателями, что составляло около 300 миллионов гривен, и все остальные средства отдать на нужды Вооруженных Сил Украины. Тогда, городской голова Андрей Садовый, саркастически назвал мое предложение эмоционально — интересным и одновременно непонятным (смотреть видео)», — написал он.