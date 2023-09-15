Правительство приняло проект госбюджета на 2024 год

Главное: Кабмин одобрил проект бюджета на 2024 год. Есть пять приоритетов.

Детали: Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда бюджета в 1 трлн 560 млрд грн и расходами общего фонда в 3 трлн 108 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram в пятницу, 15 сентября.

По его словам, ключевой акцент этого проекта — оборона и безопасность нашего государства.

«Направляем более половины всех ресурсов бюджета — 1 триллион 685 млрд грн. Эта сумма на 113 млрд грн больше, чем в этом году. Будет еще больше оружия и техники. Больше дронов, боеприпасов, ракет. Так же, как и в этом году, каждая копейка налогов граждан и бизнеса пойдет на обеспечение наших Сил безопасности и обороны», — отметил Шмыгаль.

По его словам, вторым приоритетом станет социальная сфера. Расходы бюджета составят 469 млрд грн, что на 25 млрд больше, чем в текущем году.

Третьим приоритетом Шмыгаль указал медицину и образование. На сектор образования выделяется 179 млрд грн, что на 23 млрд больше, чем в этом году. На медицину — 202 млрд грн, что на 24 млрд превышает расходы 2023 года.

Четвертым приоритетом станет поддержка ветеранов. Расходы по этой программе увеличиваются вдвое — с 6,8 млрд грн в 2023 году до 14,3 млрд грн в следующем.

«Пятый приоритет — это восстановление нашей экономики. Никакого повышения налогов не предусматривается. Правительство продолжает программы льготного кредитования, программу безвозвратных грантов єРобота, поддержку украинских стартапов. Также запускаем новые программы для индустриальных парков, для реализации инвестиционных проектов, для поддержки украинского производителя», — рассказал глава правительства.

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