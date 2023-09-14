Мумии инопланетян из Перу привезли в мексиканский парламент

Главное: В парламенте Мексики представили две мумии инопланетян, которым якобы 1000 лет.

Детали: Уфолог Хайме Мауссан представил в мексиканском парламенте две небольшие мумии. По его словам, они могут принадлежать инопланетянам, поскольку не вписываются в «земную эволюцию».

Два небольших трупа, якобы извлеченных в Куско, Перу, и предположительно принадлежащих инопланетянам, были показаны в ящиках со стеклами в Мехико 12 сентября. Утверждается, что возраст «нелюдей» составляет 1000 лет.

А на следующий день один из организаторов экспедиции, якобы обнаруживших «нечеловеческих существ», Роберт Эдвард Грант опубликовал новые «эксклюзивные фото» находок.