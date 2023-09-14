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Новости > Лукашенко должен отвечать за агрессию против Украины, — ЕП

Лукашенко должен отвечать за агрессию против Украины, — ЕП

Агата Кловская
14.09.23 12:50
52
Лукашенко должен отвечать за агрессию против Украины, — ЕП

Главное: Лукашенко должен отвечать за агрессию против Украины наравне с Путиным. Об этом говорится в резолюции Европарламента.

Детали: Европейский парламент в среду, 13 сентября, принял резолюцию Об отношениях с Беларусью, в которой осудил режим Александра Лукашенко за репрессии и притеснения народа этой страны. Кроме того, он признал его соучастником российских преступлений в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ЕП.

Соответствующую резолюцию приняли подавляющим большинством голосов: «за» проголосовали 453 европейских депутата, 21 — «против», еще 40 воздержались.

«Европарламент решительно осуждает вовлечение режима Лукашенко в российскую неоправданную, преступную и непровоцированную агрессивную войну против Украины. Считает, что режим Лукашенко стал соучастником в преступлениях, совершенных Россией, что влечет ответственность за разрушение и потери, таким образом Украине; что специальный международный трибунал по преступлению агрессии, совершенной Россией против Украины, должен получить также юрисдикцию на расследование не только в отношении Путина и российского политического и военного руководства, но и в отношении белорусского руководства», — говорится в документе.

Резолюция напоминает полный перечень преступлений белорусского режима, начиная от разжигания ненависти и участия в российской антиукраинской пропаганде до прямой поддержки российской армии, включая предоставленное разрешение напасть на Украину с территории Беларуси и прямые поставки боеприпасов и военного снаряжения.

Режим Лукашенко должен понести ответственность за соучастие в преступлении агрессии, военных преступлениях, преступлениях против человечества и за преступление геноцида, совершенные против Украины, отмечают евродепутаты.

Депутаты Европарламента призвали применить против Беларуси «зеркальные» санкции, подобные тем, что ЕС применяет против России в связи с ее агрессией против Украины. Странам-членам ЕС предлагается искать правовые пути для изъятия финансовых активов белорусского руководства и соответствующих предприятий, чтобы направить их по возможности на восстановление Украины.

Отдельный раздел резолюции посвящен преступному вывозу из Украины в Беларусь более 2150 детей. Европарламент поддержал расследование Генеральной прокуратуры Украины той роли, которую Белоруссия играет в насильственной депортации украинских детей, и привлечение белорусского режима к ответственности за эти преступления в юрисдикции Международного уголовного суда, как это было сделано в отношении российского руководства.

В тему: Лукашенко заявил, что продолжит вывозить украинских детей в Беларусь.

Тэги: Александр Лукашенко, Европарламент, ответственность, война в Украине

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