США передадут Украине еще один крупный грант

Главное: США продолжают помогать Украине. Выделят еще 1,25 миллиарда долларов.

Детали: США выделят Украине еще один крупный грант во время войны – на 1,25 миллиарда долларов. Деньги поступят в государственный бюджет нашей страны в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine).

Об этом информирует министерство финансов.

Сообщается, что данные средства будут направлены на поддержку незащищенных слоев населения, а также тех, кто работает на обеспечение выполнения функций государства и предоставления образовательных и медицинских услуг (государственных служащих, педагогов, медиков, работников служб первого реагирования).

Отмечается, что протокол переговоров по привлечению гранта на 1,25 миллиарда долларов подписала заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова.

В ведомстве говорят, что благодаря этому проекту министерство финансов уже привлекло грантов и ссуд на общую сумму 19,5 миллиардов долларов и 1,44 миллиарда евро, из которых 17,97 миллиарда долларов это гранты.

Кромке этого в ближайшее время ожидается подписание соглашения об указанном гранте Целевого фонда многих доноров между Украиной и Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития и направление средств в государственный бюджет нашей страны.

В тему: Стало известно, кто и как помогает Украине во время войны.