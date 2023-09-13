Стало известно о продвижении ВСУ в Клищеевке

Главное: У ВСУ есть новые успехи. Идет продвижение в Клищеевке.

Детали: ВСУ успешно продвигаются в Клищеевке Донецкой области. Об этом информировал начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, которого цитирует «Радио Свобода».

Он отметил: «Да, действительно, в Клищеевке есть продвижение. О том, еще рано говорить о том, что мы полностью закончили там операцию. Продолжаются боевые действия».

Сообщается, что ВСУ также имеют успехи в направлении населенного пункта Андреевка, Бахмут и Курдюмовка.

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