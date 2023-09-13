Саркози резко высказался по поводу войны в Украине, призвав договариваться с Россией

Главное: Николя Саркози неоднозначно прокомментировал войну в Украине. Бывший президент Франции призвал договариваться с Россией.

Детали: Экс-президент Франции (2007-2012-е годы) Николя Саркози неоднозначно прокомментировал войну в Украине. Его слова цитирует телеканал BFMTV.

Среди прочего политик отметил: «Будет ли вступление Украины в НАТО способствовать миру, или нет? Мы можем хотя бы дискутировать на этот счет? По моему мнению, это не приведет к миру. Вступление Украины в НАТО – это провокация в глазах России».

Бывший глава государства считает, что наша страна должна меть нейтральный статус и получить гарантии безопасности от ООН или международного сообщества: «Это альтернатива, которая заслуживает обсуждения».

Было также сказано: «Мы можем задуматься над тем, как выйти из этой ситуации? Есть два пути закончить войну: уничтожить друг друга – но я предупреждаю: нам не удастся уничтожить вторую ядерную державу мира, и мы погрузимся в мировую войну, – либо дипломатические переговоры».

Француз считает, что цель идущей войны состоит в том, чтобы сменить власть в Кремле.

В то же время он добавил: «Те, кто говорят, что с Владимиром Путиным невозможно вести переговоры – это, как правило, те, кто никогда с ним не встречался».

Николя Саркози заявил: «Россия и Европа должны работать вместе. Мы соседи. В этом разница между нами и США. США хотели, чтобы Турция вступила в ЕС, потому что она их союзник. США хотели, чтобы Украина уступила в ЕС, потому что, чем больше в ЕС стран Восточной Европы, тем больше она зависит от США. США хотят подконтрольную им Европу, а я хочу, чтобы Европа была независимой».

По его словам, у действующего президента Франции Эммануэля Макрона «хорошая интуиция в плане его желания сохранить диалог с Владимиром Путиным».

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