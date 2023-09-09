Массовая проверка с 9 по 16 сентября в Киеве и области: будут звонить даже в квартиры

Главное: С 9 по 16 сентября в Киеве и Киевской области будут проводить массовую проверку людей и транспорта.

Детали: С сегодняшнего дня по 16 сентября военная служба правопорядка совместно с министерством внутренних дел будут проводить по Киеву и Киевской области массовую проверку людей и транспорта. Об этом «Стране» рассказал источник в МВД.

Будут перекрывать целые районы. Проверять будут как военных так и гражданских. Цель таких мероприятий - выявление дезертиров и незарегистрированного оружия или боеприпасов.

После Киева и области подобные проверки пройдут по всей Украине.

«Ходить нужно с документами и не носить с собой оружие и боеприпасы. Также проверки будут проводить по месту жительства, но в этом случае проверяющие понимают, что будут действовать с определенными нарушениями, поэтому зайдут куда пустят», - говорит источник.

