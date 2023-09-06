Стивен Фрай приехал в Киев

Главное: Британский актер и писатель Стивен Фрай посетил Киев, где 2 часа провел в бомбоубежище.

Детали: Британский актер и писатель Стивен Фрай провел два часа в бомбоубежище из-за ракетной атаки на Киев

«Проснулся в 4:45 утра от настойчивого голоса, предписывающего всем в отеле спускаться в бомбоубежище. Итак, мы все в подвале отеля. Кофеварка. Лежаки. Люди весело смеются и говорят», — написал Стивен Фрай в Instagram.

Сегодня в Киеве писатель Стивен Фрай проводит саммит первых леди и джентльменов.