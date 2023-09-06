Стивен Фрай приехал в Киев

Главное: Британский актер и писатель Стивен Фрай посетил Киев, где 2 часа провел в бомбоубежище.
Детали: Британский актер и писатель Стивен Фрай провел два часа в бомбоубежище из-за ракетной атаки на Киев
Главное: Британский актер и писатель Стивен Фрай посетил Киев, где 2 часа провел в бомбоубежище.
Детали: Британский актер и писатель Стивен Фрай провел два часа в бомбоубежище из-за ракетной атаки на Киев
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