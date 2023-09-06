Кабмин перекроил учебный процесс для украинских школьников за границей

Главное: Кабмин кардинально изменил обучение для украинских школьников за границей. Утверждена образовательная программа, которая предусматривает изучение предметов украиноведческого компонента.

Детали: Кабинет министров решил переформатировать учебный процесс для детей, которые сейчас находятся за границей. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Это касается и украинских детей, которые сейчас за границей. Мы делаем все, чтобы они не лишились связи с украинским образовательным пространством», — пояснил Шмыгаль.

По его словам, такое решение является одной из важных предпосылок для возвращения украинцев домой.

«Поэтому правительство приняло решение о переформатировании образовательного процесса для детей, которые сейчас не в Украине. Утвердили типовую образовательную программу, которая предусматривает изучение только предметов украиноведческого компонента. Это 6-8 часов в неделю», — заявил Шмыгаль.

При этом он добавил, что оценки по математике или, например, по естественным наукам будут зачислены в школе, в которой дети сейчас учатся за границей.

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