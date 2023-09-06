Украинцам рассказали о жестких столкновениях на фронте

Главное: Контрнаступление ВСУ продолжается. Идут жесткие бои.

Детали: Генштаб ВСУ поведал об актуальной ситуации на фронте. Информируется, что за прошлые сутки Росссия нанесла 40 авиационных ударов, а также совершила 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших военных и населенным пунктам.

Всего же на фронте произошло 28 боевых столкновений.

Говорится о том, что на Купянском направлении ВСУ отразили атаки противника в районе Новоселовского, на Лиманском – в районе Новоегоровки Луганской области, на Бахмутском – в районах Железнянского, Клещиевки, Белой Горы Донецкой области.

Также сообщается, что на Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки.

Кроме этого на Запорожском направлении украинская армия отразила атаки россиян в районе Работино Запорожской области.

Информируется, что украинские военные продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Было сказано, что украинская авиация в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Резюмируется, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 14 артиллерийских средств на огневых позициях, боеприпасы и зенитно-ракетный комплекс оккупантов.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 266 290 солдат.