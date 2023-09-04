Индия пережила аномальную атаку молний

Главное: Десятки тысяч молний ударили по Индии. В эпицентре оказался штат Одиша.

Детали: Десятки тысяч молний обрушились на индийский штат Одиша в минувшее воскресенье, 3 сентября. Аномалия длилась два часа.

Об этом информирует Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Информируется, что было зафиксировано 36 597 молний типа облако-облако, а количество ударов из облака в землю составило 25 753.

В результате такой атаки погибли двенадцать человек, еще четырнадцать людей получили различные ранения.

Правительство штата уже объявило о компенсации в размере 400 тысяч рупий (4,8 тысяч долларов) для каждой из семей погибших.

Эксперты говорят, что удары молнии были вызваны активным циклоном над Бенгальским заливом.

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