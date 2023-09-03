Юлия Федив возглавит Минкульт Украины?

Главное: Новым главой Минкульта Украины может стать Юлия Федив.
Коломойского арестовали на 2 месяца
Коломойский приехал в суд, где ему выберут меру присечения
Курс гривны к доллару упадет до 42,3 грн
У россиян новая тактика: они поджигают минные поля
Украинским школьникам разрешили иногда «прогуливать» уроки
Еще одной категории украинцев разрешили выезжать за границу
В Донецке снова громко. Над городом поднимается густой дым
Еще один футболист сборной Украины продолжит карьеру в Испании
Уехавших за границу уклонистов могут экстрадировать
Грузинский парламент хочет свергнуть президента