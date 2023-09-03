Юлия Федив возглавит Минкульт Украины?

Abibas: в РФ решили поиздеваться над брендом Adidas

Жить на райском острове Андикитира и получать за это €500 ежемесячно? Нет, это не шутка

Первая обувь появилась 180 тысяч лет назад, утверждают археологи

Imagine Dragons: на концерте популярной группы в Грузии не дали развернуть украинский флаг

У россиян новая тактика: они поджигают минные поля

Курс гривны к доллару упадет до 42,3 грн

Коломойский приехал в суд, где ему выберут меру присечения

Уехавших за границу уклонистов могут экстрадировать

Еще один футболист сборной Украины продолжит карьеру в Испании

В Донецке снова громко. Над городом поднимается густой дым

Еще одной категории украинцев разрешили выезжать за границу

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В Гондурасе мэр одного из городов погорел… на перевозке кокаина

27.08.23 10:25

Усик победил Дюбуа. Но британец подаст протест

28.08.23 09:26

Украинцам нужно научиться жить в условиях войны с Россией, — Зеленский

28.08.23 16:38

На Запорожье эвакуируют всех детей из двух районов

29.08.23 16:23

Стало известно, где недвижимость в мире дорожает больше всего

30.08.23 16:51

Озвучено число убитых мирных жителей в Мариуполе

28.08.23 15:34

Стало известно, поедет ли Украина на Евровидение в Швеции

30.08.23 16:34

В России никак не могут понять, откуда на Псков налетели беспилотники

30.08.23 10:00

Названы цены на газ для украинцев от поставщиков

29.08.23 11:10

Стало известно, когда и где встретятся Путин и Эрдоган