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Новости > Ученые рассказали, чем чревато употребление кофе натощак

Ученые рассказали, чем чревато употребление кофе натощак

Агата Кловская
31.08.23 16:54
187
Ученые рассказали, чем чревато употребление кофе натощак

Главное: Употребление кофе перед едой вызывает нервное возбуждение. Вместе с тем многие любители кофе не испытывают нервозности или желудочно-кишечных симптомов, поэтому важно прислушиваться к своему организму.

Детали: Прием кофе натощак может стать причиной боли в животе и дополнительного стресса. Об этом пишет Real Simple.

«Кофе может стимулировать выработку желудочной кислоты, что может вызвать расстройство желудка или симптомы кислотного рефлюкса (т.е. изжоги). Кофе также может стимулировать выработку кортизола, гормона стресса в организме. Хотя определенное количество кортизола важно для регуляции уровня сахара в крови, кровяного давления и обмена веществ, его чрезмерное количество в течение длительного периода времени может привести к гипертонии, нерегулируемому уровню сахара в крови, что потенциально ведет к диабету и потере плотности костей», — говорит диетолог Кристина Маниан.

По ее словам, употребление кофе перед едой вызывает нервное возбуждение.

«Однако многие любители кофе не испытывают нервозности или желудочно-кишечных симптомов, поэтому важно прислушиваться к своему организму», — добавила Маниан.

В тему: Ученые из Австралии выявили еще одну пользу кофе.

Тэги: ученые, общество, кофе, наука

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