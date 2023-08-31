Столтенберг сказал, когда уйдет из НАТО

Главное: Йенс Столтенберг заявил, что не намерен оставаться у руля генсека НАТО. После октября 2024 года его полномочия в качестве генсека НАТО больше продлеваться не будут.

Детали: Продление полномочий генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в июле еще на один год было уже последним. Об этом генсек Североатлантического альянса заявил в интервью CNN.

Речь идет о решении 4 июля членов НАТО в Вильнюсе о продлении его мандата генсека еще на год — до 1 октября 2024 года.

Как отметил сейчас сам Столтенберг, после октября 2024 года его полномочия в качестве генсека НАТО больше продлеваться не будут.

«Да, это мое последнее продление (полномочий)», — подчеркнул он.

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