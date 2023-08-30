Китай положил глаз на Хабаровский край

Главное: Китай «прихватил» часть российской территории. На китайской географической карте 2023 года Большой Уссурийский остров обозначен полностью китайской территорией.

Детали: В Китае официально утвердили новые географические карты. В них часть территории России признается территорией самой КНР. Об этом во вторник, 29 августа, свидетельствует информация на государственном сайте «Картографический сервис стандартных карт» КНР.

В новом выпуске географических карт на 2023 год китайский государственный сайт «Картографический сервис стандартных карт» обозначил Большой Уссурийский остров полностью китайской территорией.

На публикацию карт отреагировало российское издание РБК. Там написали, что Большой Уссурийский остров «оставался спорной территорией России и КНР последние 100 лет».

«В 2008 году страны заключили договор, разделив остров пополам, но на новых картах в Китае это не указано», — отмечается в материале.

Карты Google сейчас показывают эту территорию как часть РФ (Хабаровский край).

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