Вице-президентом Трампа может стать скандальный политик

Главное: Дональд Трамп намекнул, кто может стать его вице-президентом. Это скандальный республиканец Вивек Рамасвами.

Детали: Экс-президент США Дональд Трамп намекнул на то, кто может стать его вице-президентом. Об этом он сказал в интервью радиоведущему Гленну Беку.

Так, по его словам, это республиканец Вивек Рамасвами.

Политик дал ему такую оценку: «Он умный парень, молодой, талантливый, очень образованный, у него хорошая энергетика. И он может быть кем-то в какой-то форме, думаю, он будет очень хорош».

Кроме этого, по его словам, тот хорошо о нем отзывается.

Бывший глава государства резюмировал: «Я думаю, он отличный».

Справка :

38-летний Вивек Ганапати Рамасвами – американский предприниматель индийского происхождения, писатель и консервативный политический деятель. Автор книг «Воук, зарегистрированный как корпорация» и «Нация жертв».

Ранее Вивек Рамасвами сделал неоднозначное заявление по поводу России.

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