Главное: В древней могиле нашли предмет, который напомнил учёным современный айфон. Оказалось, что это пряжка от ремня.

Детали: Учёные нашли в Сибири, в республике Тыва, могилу молодой женщины эпохи Хунну (с 220 года до н. э. по II век н. э.). Она располагалась на дне искусственного водоёма выше Саяно-Шушенской ГЭС. В могиле нашли предмет, который напомнил учёным современный айфон.

Могила была очень богатой. Среди всех предметов один вызвал некоторое недоумение и восторг: прямоугольник из камня, украшенный полудрагоценными камнями: бирюзой, сердоликом и жемчугом.

Это каменный прямоугольник напомнил учёным современный айфон, хотя этому артефакту уже 2132 года.

Археологам удалось установить предназначение этого странного, на первый взгляд, предмета - это пряжка от ремня. Такие украшения присущи женщинам высшего ранга.