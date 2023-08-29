В ОП ответили на вопрос, возможны ли выборы в Украине во время войны

Главное: Проведение выборов в Украине в следующем году зависит от ситуации на фронте, отметил Михаил Подоляк. На данный момент, по его словам, это невозможно.

Детали: Провести выборы в Украине во время войны невозможно по пяти основным причинам. Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Завтрак с 1+1 во вторник, 29 августа.

«Во-первых, у нас действительно военное положение. Во-вторых, у нас действительно миллион людей, которые сегодня имеют отношение к происходящему на переднем крае. Организовать выборы там практически невозможно. Президент об этом четко говорит — если будут наблюдатели, которые смогут сидеть в окопах», — сказал Подоляк.

Второй причиной, по его словам, являются постоянные атаки России, из-за которых трудно обеспечить безопасность людям. Третья составляющая — агитационная.

«Как проводить агитацию? У нас не контрактная, а мобилизованная армия. Люди имеют право выдвигать свои кандидатуры, проводить определенные мероприятия информационного реагирования. Как мы можем эти их права обеспечить?», — отметил советник.

Еще одна причина, по его словам, это огромное количество временно перемещенных людей.

«Это даже не 7 млн, о которых говорят всемирные организации, это более 14 млн, если еще брать внутренне перемещенных. Каким образом провести в столь короткие сроки перерегистрацию реестра избирателей?», — риторически спросил Подоляк.

И последняя причина, по мнению Подоляка, это вопрос цены проведения выборов.

По словам советника руководителя ОП, проведение выборов в Украине в следующем году зависит от ситуации на фронте.

В тему: Зеленский назвал условия проведения выборов в Украине.