Ян Петровский: в Финляндии задержали российского нациста

Главное: В Финляндии задержали лидера российской неонацисткой группировки «Русич» Яна Петровского. В Украине Петровского подозревают в военных преступлениях.

Детали: В Финляндии задержали Яна Петровского — одного из лидеров российской неонацисткой группировки «Русич» (на ее базе сформирована диверсионно-штурмовая разведгруппа «Русич», которая воюет в составе российских войск против Украины). Информацию уже подтвердили в посольстве РФ.

В Украине Петровского подозревают в военных преступлениях в 2014-2015 годах в ходе боев на Донбассе. Украина уже запросила его экстрадицию, сообщают российские СМИ.

В 2016 году Ян Петровский был депортирован в РФ из Норвегии, где он жил с 2004 года.

Ян Петровский внесен на сайт «Миротворец» как участник ЧВК «Вагнера» и неонацист, убивавший на Донбассе украинских пленных.

Справка: Основатель группы «Русич» — известный неонацист из Санкт-Петербурга Алексей Мильчаков (он сам себя называет нацистом), большинство участников группы также неонацисты и неоязычники («родноверы»). Мильчаков и «Русич» воевали против Украины на Донбассе в 2014-2015 годах и участвовали во вторжении в Украину в 2022 году. Мильчаков призывал к убийствам украинских военнопленных, поддерживал Пригожина и ЧВК «Вагнер». Также «Русич» активно поддержал мятеж Пригожина в июне 2023 года.