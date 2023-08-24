Страны БРИКС выступили за мирные переговоры по Украине

Главное: Страны БРИКС поддержали мир в Украине. Призывают к переговорам.

Детали: Страны БРИКС приняли общую декларацию по итогам саммита в Йоханнесбурге. В ней сказано и об Украине.

В документе говорится следующее: «Мы напоминаем о наших национальных позициях в отношении конфликта в Украине и вокруг нее, выраженных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН».

Кроме этого сообщается: «Мы с признательностью отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, направленные на мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии, включая мирную миссию африканских лидеров и предлагаемый путь к миру».

В тему: Стало известно, какие страны примут в БРИКС.