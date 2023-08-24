В ближайшие дни украинцев ждет весьма переменчивая погода

Главное: Погода в Украине меняется. Ожидаются дожди.

Детали: Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Так, по словам экспертов по небесной канцелярии, в пятницу, 25 августа, по всей территории страны будет без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

Ночью прогнозируют плюс 12-17, на побережье морей до 22 тепла, днем будет плюс 23-28, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части Украины до 27-32 тепла.

В Киеве завтра должно быть без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду. Ночью прогнозируют плюс 14-16, а днем 26-28 тепла.

В субботу, 26 августа, в северо-западных областях ожидается кратковременный дождь, гроза. На остальной территории должно быть без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

Ночью обещают плюс 13-18, на юге 16-21 тепла, днем плюс 28-33, в юго-западных областях до 35 тепла.

В Киеве послезавтра обещают погоду без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду. Ночью будет плюс 16-18, а днем 29-31 тепла.

В тему: Украинцам поведали, какой будет погода до конца лета.