В Австрии живут 14 тысяч украинских мужчин призывного возраста

Главное: 14 тысяч украинских мужчин призывного возраста живут в Австрии. Их хватило бы для формирования 28 батальонов.

Детали: В Австрии находится 14 тысяч украинских мужчин призывного возраста, которые получили статус временной защиты после начала полномасштабного вторжения РФ, сообщает издание Еxxpress, озаглавив материал "Бегство с фронта". Данные предоставило МВД страны.

Журналисты подсчитали, что этих мужчин хватило бы для формирования 28 батальонов или одной целой дивизии по штату военного времени.

Всего в Австрии с начала вторжения беженцами были зарегистрированы 101 629 украинцев. 44 тысяч из них получают базовую государственную помощь.

В основном это женщины и дети, но есть и 34,2 тысяч мужчин. Из них 14 тысяч - в возрасте 18-54 года, то есть, призывного возраста (см графику).

В соседнюю Германию, по данным за февраль, после 24 февраля 2022 года уехало 163 287 украинских мужчин призывного возраста, сообщал Berliner Zeitung со ссылкой на данные МВД.