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Новости > Венчурный фонд GR Capital, связанный с экс-нардепом Хомутынником, заподозрили в серьезных махинациях, - СМИ

Венчурный фонд GR Capital, связанный с экс-нардепом Хомутынником, заподозрили в серьезных махинациях, - СМИ

Автор: «Фраза»
23.08.23 11:58
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Венчурный фонд GR Capital, связанный с экс-нардепом Хомутынником, заподозрили в серьезных махинациях, - СМИ

На инвестиционном рынке назревает крупный скандал. Причина — подозрение в махинациях и обмане инвесторов одним из крупных венчурных фондов Украины, связанным с Виталием Хомутынником. Речь идет о венчурном фонде GR Capital, который входил в ТОП-10 фондов Украины (данные 2021 год) с объемом портфеля в 168 млн. $, пишут Власти.нет.

Также издание сообщает: «Сразу несколько инвесторов фонда GR Capital обратили внимание на ряд тревожных сигналов, связанных с фондом. Во-первых, фонд перестал предоставлять годовую аудиторскую отчетность, и стоимость чистых активов клиентам. Во-вторых, вместо открытой общей коммуникации с инвесторами, руководством фонда было принято решение перейти на личную коммуникацию с каждым отдельно (такая практика распространена, когда компания не хочет выносить серьезные проблемы в публичную плоскость). В-третьих, то, что действительно вызвало тревогу инвесторов — фонд GR Capital для новых инвесторов и для постоянных клиентов стал использовать разные отчеты и цифры. Как говорят аналитики рынка, практика завышения ключевых показателей фонда для новых клиентов — явный признак того, что фонд старается любым способом привлечь дополнительные средства, чтобы «закрыть» возникшие проблемы.

Проблемы у фонда в последнее время могли возникнуть по многим причинам: Виталий Хомутынник стал фигурантом целого ряда расследований («Батальон Монако», Украинская Правда и т.д.). Журналисты тогда раскопали, что Хомутынник, выехав в Монако, продолжает решать вопросы и управлять своей теневой империей. «Украинская Правда» также нашла недвижимость и элитные автомобили, принадлежавшие Виталию Хомутыннику на миллионы долларов, которыми он владеет в Монако. Происхождение средств, на которые были приобретены все эти активы, Виталий Хомутынник так и не смог пояснить дурналистам. В 2022 в его офисах прошли обыски, а для международных финансовых организаций это — очень четкий сигнал о «токсичности» клиента и связанных с ним компаний. С таким «багажом» вряд ли можно рассчитывать на то, что европейские партнеры будут и дальше вести с тобой свой бизнес.

В общем, пока Виталий Хомутынник пытается из Монако решить целый ряд серьезных проблем с законом, в его венчурном фонде проблемы нарастают как снежный ком. А если учесть, что в ближайшее время Хомутынник может попасть под санкции (не только в Украине), то инвесторам действительно есть о чем беспокоиться».

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