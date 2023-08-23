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Новости > Ольга Лящук: украинка стала самой сильной женщиной в мире

Ольга Лящук: украинка стала самой сильной женщиной в мире

Агата Кловская
22.08.23 22:12
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Ольга Лящук: украинка стала самой сильной женщиной в мире

Главное: Украинка Ольга Лящук стала самой сильной женщиной планеты. Она выиграла турнир The Shaw Classic. 

Детали: Стронгвумэн Ольга Лящук выиграла ежегодный турнир The Shaw Classic среди женщин. По итогам всех упражнений она набрала 67 баллов. 

Для 38-летней спортсменки это уже второй титул сильнейшей женщины мира.
 
В прошлом году Лящук победила на World's Strongest Woman.
 
 

Тэги: Ольга Лящук

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