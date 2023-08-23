Ольга Лящук: украинка стала самой сильной женщиной в мире

Главное: Украинка Ольга Лящук стала самой сильной женщиной планеты. Она выиграла турнир The Shaw Classic.
Детали: Стронгвумэн Ольга Лящук выиграла ежегодный турнир The Shaw Classic среди женщин. По итогам всех упражнений она набрала 67 баллов.
Главное: Украинка Ольга Лящук стала самой сильной женщиной планеты. Она выиграла турнир The Shaw Classic.
Детали: Стронгвумэн Ольга Лящук выиграла ежегодный турнир The Shaw Classic среди женщин. По итогам всех упражнений она набрала 67 баллов.
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