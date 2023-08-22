Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украинцам снова отключают электричество – названы причины

Украинцам снова отключают электричество – названы причины

Агата Кловская
22.08.23 13:10
127
Украинцам снова отключают электричество – названы причины

Главное: Проблемы с электричеством в Украине сохраняются. Из-за непогоды, обстрелов и технологических нарушений.

Детали: В Украине сохраняются проблемы с электричеством. О ситуации на вторник, 22 августа, сообщает министерство энергетики.

Причины этому – непогода, обстрелы и технологические нарушения.

Информируется, что из-за ночных обстрелов в Днепропетровской области отключились две линии электропередачи 150 кВ, после чего было обесточено более 50 тысяч потребителей. Кроме этого был зафиксирован сбой в движении поездов. Менее чем через час потребители были запитаны по резервным линиям. Ремонт поврежденных линий продолжается.

Сообщается, что во Львовской области выключалась линия электропередачи 330 кВ «Укрэнерго», из-за чего краткосрочно в регионе обесточивалось 277 тысяч потребителей, частично разгружались две большие и пять малых СЭС. В ходе осмотра линии выяснилось, что причиной отключения стало срезанное посторонними дерево.

Отмечается, что из-за технологического нарушения отключалась также линия 330 кВ в Днепропетровской области, через час после осмотра и текущего ремонта линия была подключена.

Говорится, что в Николаевской области из-за лесного пожара были отключены линии электропередачи 150 кВ и 10 кВ, что привело к временному обесточению около семисот бытовых и двадцати юридических потребителей в четырех населенных пунктах.

Вмешалась в ситуацию и непогода.

Так, в результате грозового шторма обесточивались 70 населенных пунктов в Донецкой области. Без света временно было более тридцати тысяч абонентов. Остаются обесточенными 24 населенных пункта, ремонтные работы продолжаются.

Резюмируется, что из-за предыдущих обстрелов остаются обесточенными часть абонентов в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

В тему: Обстрелы России привели к очередным проблемам с электричеством в Украине.

Тэги: общество, погода, война, регионы, непогода, электричество, новости Украины

Комментарии

Статьи

17.08.23 10:14

Жара, давление... ТОП продуктов, которые помогут гипертоникам и гипотоникам

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Пшеница и рис резко подорожали: мировой рынок продовольствия лихорадит
21.08.23 09:40

Пшеница и рис резко подорожали: мировой рынок продовольствия лихорадит

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
С кем мы останемся в Украине после победы?
С кем мы останемся в Украине после победы?
Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже
Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
22.08.23 14:04

Украинцам намекнули, что война продлится еще долго
22.08.23 13:35

Громкое ДТП в Луцке: пострадали дети
22.08.23 12:19

Сербия подтвердила, что не будет поддерживать Россию в войне против Украины
22.08.23 12:11

Резников рассказал, от чего зависят сроки получения Украиной истребителей F-16
22.08.23 12:01

Болгария поможет Украине избавить Черное море от мин
22.08.23 11:28

В ВОЗ сомневаются, что коронавирус появился из лаборатории
22.08.23 10:41

ВСУ зашли в Работино
22.08.23 10:18

Воду с «Фукусимы-1» сбросят в океан
22.08.23 10:03

Эрдоган хочет организовать Зеленскому и Путину «телефонную дипломатию»
22.08.23 09:15

Стало известно об успехе ВСУ возле Работино
22.08.23 14:04

Украинцам намекнули, что война продлится еще долго
22.08.23 10:41

ВСУ зашли в Работино
22.08.23 08:28

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 258 340 солдат
21.08.23 12:17

Военная полиция: в Украине появится новый силовой орган
21.08.23 10:29

В Европе резко взлетели цены на газ
21.08.23 09:52

Украине надо мобилизовать 3 миллиона человек, - Welt
21.08.23 09:16

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 257 930 солдат
20.08.23 22:50

Первые 6 истребителей F-16 полетят в Украину из Дании в конце 2023 года
20.08.23 22:41

Российская миссия на Луне с треском провалилась
20.08.23 09:18

Экспорт украинского урожая упал на треть. Это знаменует значительный спад для экономики
18.08.23 20:51

Эгон Чолакян: американский ученый заявил, что через несколько лет начнется апокалипсис
16.08.23 13:14

Уровень безработицы в Украине продолжает снижаться
15.08.23 16:41

Украина серьезно нарастила добычу газа
17.08.23 09:39

В Киеве дети совершили самоубийство
16.08.23 16:40

В Полтавской области зафиксирована массовая гибель птиц
16.08.23 14:36

Цукерберг хочет провести бой в UFC
16.08.23 10:14

В Закарпатской области произошло очередное землетрясение
16.08.23 09:05

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 255 570 солдат
16.08.23 08:57

ВСУ освободили Урожайное
17.08.23 13:16

Российский вратарь рассказал, как ради смеха принес на тренировку… гранату
Фото и Видео
Громкое ДТП в Луцке: пострадали дети
Громкое ДТП в Луцке: пострадали дети
Громкое ДТП в Луцке: пострадали дети
Громкое ДТП в Луцке: пострадали дети
Всемирная конференция робототехники в Пекине поражает вооражение
Всемирная конференция робототехники в Пекине поражает вооражение
Fat Bottomed Girls: таинственно исчезла песня Queen про «толстозадых девчонок»
Fat Bottomed Girls: таинственно исчезла песня Queen про «толстозадых девчонок»
Ариэль (2024): Disney анонсировала мультфильм в сеттинге чернокожей «Русалочки»
Ариэль (2024): Disney анонсировала мультфильм в сеттинге чернокожей «Русалочки»
Перси Джексон и Олимпийцы (2023): трейлер и дата выхода сериала
Перси Джексон и Олимпийцы (2023): трейлер и дата выхода сериала
Ольга Харлан: знаменитая фехтовальщица продаёт свою куклу Барби
Ольга Харлан: знаменитая фехтовальщица продаёт свою куклу Барби
Татьяна Егорова-Луценко: муж председателя харьковского облсовета купил несколько ресторанов во Франции
Татьяна Егорова-Луценко: муж председателя харьковского облсовета купил несколько ресторанов во Франции
Луис Рубиалес: спортивный босс Испании попал в скандал - поцеловал в губы футболистку
Луис Рубиалес: спортивный босс Испании попал в скандал - поцеловал в губы футболистку
Жертвой ДТП во Львовской области стала девочка-инвалид
Жертвой ДТП во Львовской области стала девочка-инвалид
Бритни Спирс пикантно прокомментировала свой развод
Бритни Спирс пикантно прокомментировала свой развод
fraza.com
Новости блогосферы
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
05.08.23 17:44

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?
14.07.23 21:18

С кем мы останемся в Украине после победы?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.