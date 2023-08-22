Украинцам снова отключают электричество – названы причины

Главное: Проблемы с электричеством в Украине сохраняются. Из-за непогоды, обстрелов и технологических нарушений.

Детали: В Украине сохраняются проблемы с электричеством. О ситуации на вторник, 22 августа, сообщает министерство энергетики.

Причины этому – непогода, обстрелы и технологические нарушения.

Информируется, что из-за ночных обстрелов в Днепропетровской области отключились две линии электропередачи 150 кВ, после чего было обесточено более 50 тысяч потребителей. Кроме этого был зафиксирован сбой в движении поездов. Менее чем через час потребители были запитаны по резервным линиям. Ремонт поврежденных линий продолжается.

Сообщается, что во Львовской области выключалась линия электропередачи 330 кВ «Укрэнерго», из-за чего краткосрочно в регионе обесточивалось 277 тысяч потребителей, частично разгружались две большие и пять малых СЭС. В ходе осмотра линии выяснилось, что причиной отключения стало срезанное посторонними дерево.

Отмечается, что из-за технологического нарушения отключалась также линия 330 кВ в Днепропетровской области, через час после осмотра и текущего ремонта линия была подключена.

Говорится, что в Николаевской области из-за лесного пожара были отключены линии электропередачи 150 кВ и 10 кВ, что привело к временному обесточению около семисот бытовых и двадцати юридических потребителей в четырех населенных пунктах.

Вмешалась в ситуацию и непогода.

Так, в результате грозового шторма обесточивались 70 населенных пунктов в Донецкой области. Без света временно было более тридцати тысяч абонентов. Остаются обесточенными 24 населенных пункта, ремонтные работы продолжаются.

Резюмируется, что из-за предыдущих обстрелов остаются обесточенными часть абонентов в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

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