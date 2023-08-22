Гейтс рассказал о своих школьных годах кое-что странное

Главное: Билл Гейтс вспомнил школьные годы. Признался, что не любил математику.

Детали: 67-летний основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс вспомнил свои школьные годы. Откровениями он поделился в подкасте Unconfuse Me, пишет издание Business Insider.

Миллиардер признался: «В начале изучения математики я был немного ленив. Однажды в восьмом классе учитель сказал мне: «Почему ты такой ленивый? Ты же действительно можешь преуспеть в математике». Тогда я ответил: «Но мы же не делаем ничего интересного».

Толстосум говорит, что преподаватели всячески мотивировал его заниматься математикой и давал различные книги, которые подталкивали его к лучшему.

Он сказал, что, чем меньше он прилагает усилий, тем лучше он становится.

После этого будущий богач поступил в Гарвардский университет, где, как вспомнил, «получил отличный опыт».

Впрочем, учебу там Билл Гейтс все равно бросил, чтобы создать вместе с Полом Алленом Microsoft.

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