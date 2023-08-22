Стало известно об успехе ВСУ возле Работино

Главное: Контрнаступление ВСУ продолжается. Есть успех возле Работино.

Детали: Генштаб ВСУ поведал об успехах во время контрнаступления. Украинские военные продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

Информируется: «В направлении Работино имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы».

Кроме этого ВСУ продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут.

В то же время, российские войска осуществили попытки наступления в районах Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области, однако успеха не имели и понесли значительные потери.

Также отмечается, что ВСУ продолжают сдерживать россиян на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

Резюмируется, ч то в районе Клещиевки Донецкой области продолжаются тяжелые бои.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 258 340 солдат.