Стало известно об успехе ВСУ возле Работино

Главное: Контрнаступление ВСУ продолжается. Есть успех возле Работино.
Детали: Генштаб ВСУ поведал об успехах во время контрнаступления. Украинские военные продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.
Информируется: «В направлении Работино имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы».
Кроме этого ВСУ продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут.
В то же время, российские войска осуществили попытки наступления в районах Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области, однако успеха не имели и понесли значительные потери.
Также отмечается, что ВСУ продолжают сдерживать россиян на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.
Резюмируется, ч то в районе Клещиевки Донецкой области продолжаются тяжелые бои.
В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 258 340 солдат.