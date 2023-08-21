Черноморские дельфины - на грани вымирания

Главное: Дельфины в Чёрном море могут вымереть. Из-за войны.

Детали: Дельфины в Чёрном море на грани вымирания из-за войны: активисты выявили около тысячи случаев гибели животных.

Сколько трупов находится в море — неизвестно.

Они умирают от мин, загрязнений от взрывчатых веществ, утечек топлива и обломков.

Также российские корабли постоянно используют акустические сигналы сонара, которые мешают дельфинам ориентироваться. Запуски ракет и низколетящие российские истребители только усиливают звуки, которые травмируют животных.