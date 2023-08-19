«Барби» победила «Темного рыцаря»

Главное: «Барби» стала самым кассовым фильмом Warner Bros в США.

Детали: «Барби» обошла «Темного рыцаря» и стала самым кассовым фильмом Warner Bros в США

«Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом собрала в американском прокате $537,5 млн, в то время как предыдущий рекордсмен — «Темный рыцарь» — заработал $536 млн.

Также аналитики ожидают, что в ближайшее время общие сборы «Барби» могут перевалить за $1,35 млрд.