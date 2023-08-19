Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > «Барби» победила «Темного рыцаря»

«Барби» победила «Темного рыцаря»

Агата Кловская
19.08.23 10:58
175
«Барби» победила «Темного рыцаря»

Главное: «Барби» стала самым кассовым фильмом Warner Bros в США.

Детали: «Барби» обошла «Темного рыцаря» и стала самым кассовым фильмом Warner Bros в США

«Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом собрала в американском прокате $537,5 млн, в то время как предыдущий рекордсмен — «Темный рыцарь» — заработал $536 млн.
 
Также аналитики ожидают, что в ближайшее время общие сборы «Барби» могут перевалить за $1,35 млрд.

Тэги: фильм, кино

Комментарии

Статьи

17.08.23 10:14

Жара, давление... ТОП продуктов, которые помогут гипертоникам и гипотоникам

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Дети-трансгендеры все чаще попадают в неотложку
03.08.23 10:29

Дети-трансгендеры все чаще попадают в неотложку

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
С кем мы останемся в Украине после победы?
С кем мы останемся в Украине после победы?
Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже
Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.08.23 13:12

В Чернигове - прилет по драмтеатру. Там проводилась выставка дронов
19.08.23 11:36

Фионна и Кейк (2023): трейлер и дата выхода нового мультсериала
19.08.23 11:23

Джошуа Мапонг: блогер из Африки взорвал Сеть, заявив о необходимости убийства американского доллара
18.08.23 20:51

Эгон Чолакян: американский ученый заявил, что через несколько лет начнется апокалипсис
18.08.23 17:48

Доллар в Украине снова начал дорожать
18.08.23 17:44

Р-Фон: в России разработали свой смартфон, который работает на системе Linux
18.08.23 16:29

В Украине обновили порядок обмена валют
18.08.23 16:04

Появилась актуальная карта укрытий в Киеве
18.08.23 15:24

Шольц сделал важное заявление по поводу поставок оружия Украине
18.08.23 15:14

Президент Сербии сделал неоднозначное заявление по поводу войны в Украине
19.08.23 13:12

В Чернигове - прилет по драмтеатру. Там проводилась выставка дронов
18.08.23 17:48

Доллар в Украине снова начал дорожать
18.08.23 12:06

Ситуация с электричеством в Украине остается весьма непростой
18.08.23 11:53

В одном из городов России напротив здания ФСБ вывесили флаг Украины
18.08.23 09:56

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 256 510 солдат
17.08.23 11:47

Цены на проезд в общественном транспорте Киева могут круто измениться
17.08.23 09:33

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 256 050 солдат
16.08.23 16:40

В Полтавской области зафиксирована массовая гибель птиц
16.08.23 10:14

В Закарпатской области произошло очередное землетрясение
16.08.23 09:05

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 255 570 солдат
14.08.23 12:33

Синоптик предупредила украинцев об очень жаркой неделе
14.08.23 11:05

В Армении утонул крупный украинский дипломат – СМИ
14.08.23 07:25

Погода в Украине: синоптики предупредили, что жара возвращается
15.08.23 16:41

Украина серьезно нарастила добычу газа
12.08.23 15:45

Нежинская епархия УПЦ купила автомобиль для ВСУ
14.08.23 10:00

Путин может посетить Турцию уже на этой неделе
16.08.23 13:14

Уровень безработицы в Украине продолжает снижаться
14.08.23 12:21

В Черкасской области правоохранители устроили настоящую жесть
14.08.23 08:51

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 254 380 солдат
14.08.23 16:06

Ученые поведали, сколько шагов в день должен проходить человек
Фото и Видео
В Чернигове - прилет по драмтеатру. Там проводилась выставка дронов
В Чернигове - прилет по драмтеатру. Там проводилась выставка дронов
В Чернигове - прилет по драмтеатру. Там проводилась выставка дронов
В Чернигове - прилет по драмтеатру. Там проводилась выставка дронов
Фионна и Кейк (2023): трейлер и дата выхода нового мультсериала
Фионна и Кейк (2023): трейлер и дата выхода нового мультсериала
Появилось видео «кровавого» неба в Канаде
Появилось видео «кровавого» неба в Канаде
Ученые воссоздали песню на основании сигналов мозга
Ученые воссоздали песню на основании сигналов мозга
Популярный испанский остров охватил эпичный лесной пожар
Популярный испанский остров охватил эпичный лесной пожар
В одном из городов России напротив здания ФСБ вывесили флаг Украины
В одном из городов России напротив здания ФСБ вывесили флаг Украины
Ангелина Усанова представит Украину на конкурсе красоты «Мисс Вселенная-2023»
Ангелина Усанова представит Украину на конкурсе красоты «Мисс Вселенная-2023»
Олег Скрипка попал в скандал из-за антифеминистских высказываний
Олег Скрипка попал в скандал из-за антифеминистских высказываний
Появилось видео, как полицейский в Одесской области дважды переехал пенсионерку и скрылся с места ДТП
Появилось видео, как полицейский в Одесской области дважды переехал пенсионерку и скрылся с места ДТП
Скотт Пилигрим (2023): дата выхода и тизер аниме по комиксу Брайана Ли О’Мэлли
Скотт Пилигрим (2023): дата выхода и тизер аниме по комиксу Брайана Ли О’Мэлли
fraza.com
Новости блогосферы
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
05.08.23 17:44

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?
14.07.23 21:18

С кем мы останемся в Украине после победы?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.