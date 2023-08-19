«Барби» победила «Темного рыцаря»

Главное: «Барби» стала самым кассовым фильмом Warner Bros в США.
Детали: «Барби» обошла «Темного рыцаря» и стала самым кассовым фильмом Warner Bros в США
Главное: «Барби» стала самым кассовым фильмом Warner Bros в США.
Детали: «Барби» обошла «Темного рыцаря» и стала самым кассовым фильмом Warner Bros в США
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