В НАТО пообещали поддерживать Украину до конца войны

Главное: Йенс Столтенберг высказался по поводу войны в Украине. НАТО обещает поддерживать нашу страну до конца боев.

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался по поводу войны в Украине. По его словам, Альянс будет поддерживать нашу страну до конца боев с Россией.

Как известно, ранее глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украина может получить членство в Альянсе в обмен на уступку части территории россиянам, и это может быть частью сделки по прекращению войны.

Комментируя слова чиновника, Йенс Столтенберг сказал: «Его послание, и это мое главное сообщение, которое является главным посланием НАТО, заключается в том, что политика НАТО неизменна. Мы будем поддерживать Украину, пока она не победит в войне».

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