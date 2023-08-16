Разведка оценила нынешнюю ситуацию на фронте

Главное: Стало известно, что происходит на фронте. Действия не носят стратегический характер.

Детали: Представитель Главного управления разведки министерства обороны Вадим Скибицкий поведал о нынешней ситуации на фронте. Его слова цитирует издание Financial Times.

Он сказал: «Купянское направление остается одним из мест, где россияне не находятся в статической обороне, а пытаются атаковать».

Отмечается, что успеха здесь у россиян нет, «но Кремль не оставляет попыток достичь хотя бы минимальных целей начатой им войны».

Кроме этого сообщается, что после полутора лет войны Россия все еще пытается достичь задачи-минимума, желая выйти на административные границы Донецкой области.

Говорится, что нынешние действия российской армии на фронте лишены признаков стратегии.

Резюмируется: «Операции, которые осуществляет Россия, не носят стратегического военного характера, это лишь локализованные нападения».

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 255 570 солдат.