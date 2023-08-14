Ученые решили победить процесс старения

Главное: Ученые выяснили о старении кое-что новое. Собираются победить его.

Детали: Исследователи из Медицинской школы Университета Вирджинии в США выяснили кое-что новое о старении. Появились данные их отчета.

В нем говорится, что при старении некоторых иммунных клеток из-за нарушения обмена кальция снижается их способность вырабатывать энергию.

Ученые ожидают, что направленные на этот процесс лекарства могут помочь в борьбе со старением и связанными с ним заболеваниями.

Информируется, что митохондрии — это структуры, отвечающие за выработку энергии внутри клеток, а для этих «электростанций» требуется кальций, однако с возрастом способность получать и использовать его снижается.

Поясняется: «Когда данный процесс происходит в иммунных клетках макрофага, процесс приводит к стойкому воспалению во всем организме».

Уточняется, что ранее это было связано с многими возрастными проблемами, включая деменцию и рак.

Эксперты идентифицировали точный молекулярный механизм, лежащий в основе этого процесса.

Подчеркивается, что простой прием добавок с кальцием не поможет восстановить его уровень в митохондриях.

Сейчас прогнозируется, что воздействие на причину этого дефицита поможет снизить хроническое воспаление у пожилых людей и улучшить работу их иммунитета.

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