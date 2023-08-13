Эрин Ганикатт: женщина с самой длинной бородой в мире

Главное: Жительница США Эрин Ганикатт отрастила бороду длиной 30 см. Причина - синдром поликистозных яичников.

Детали: Жительница американского штата Мичиган 38-летняя Эрин Ганикатт отрастила бороду длиной 30 см и попала в Книгу рекордов Гиннеса

Чрезмерный рост волос у Эрин Ганикатт вызван синдромом поликистозных яичников.

Женщина рассказала, что брилась минимум три раза в день. А когда Эрин Ганикатт потеряла часть зрения и устала от бритья, решила отрастить бороду.