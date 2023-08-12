Стив Джобс практиковал «пивной тест»

Главное: Стив Джобс на собеседованиях практиковал «пивной тест». Он выходил с соискателем на прогулку и как бы невзначай заходил с ним в бар.

Детали: Основатель Apple Стив Джобс на собеседованиях практиковал «пивной тест», чтобы лучше узнать кандидата на вакансию.

Порой, вместо офиса, основатель Apple выходил с соискателем на прогулку и как бы невзначай заходил с ним в бар.

Джобс знал, что в такой атмосфере люди больше расслабляются и рассказывают о себе более честно. После прогулки Джобс задавал им вопросы типа: «Что вы делали прошлым летом?» или «Когда вы в последний раз чего-то достигли?».

Не было правильных или неправильных ответов — но именно так Джобс принимал окончательное решение о найме.