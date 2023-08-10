В Китае появился очень необычный завод

Главное: Необычный завод открыли в Китае. Он производит искусственное мясо.

Детали: В Китае открыли первый завод по производству искусственного мяса. Сделала это шанхайская компания CellX, пишет издание South China Morning Post.

Ожидается, что такой подход даст возможность стране обеспечить продовольственную безопасность и выйти на международный рынок.

Сообщается, что завод по производству культивированного мяса имеет биореактор объемом две тысячи литров.

Прогнозируется, что со временем число оборудования увеличится, а стоимость продукции уменьшится до менее ста долларов за килограмм при сохранении высокого качества.

Информируется также следующее: «Выводы, сделанные из этого пилотного производства, будут использованы для нашего коммерческого производственного комплекса, который мы планируем завершить к 2025-му году и который сможет производить сотни тонн продукции в год».

Китайцы говорят, что еще в этом году компания CellX обратится к США и Сингапуру для получения разрешения на сбыт искусственного мяса. Сейчас только в этих странах одобрена продажа выращенного в лаборатории мяса. Китайская компания планирует выйти на международный рынок к 2025-му году.

Уверяется, что создание пилотной версии завода является прорывом для Китая, а перед страной стоит задача найти источник животного белка для обеспечения продовольственной безопасности 1,4 миллиарда человек.

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