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Новости > Кремль отрезает россиян от информации о войне, отключая VPN, — британская разведка

Кремль отрезает россиян от информации о войне, отключая VPN, — британская разведка

Агата Кловская
10.08.23 14:52
179
Кремль отрезает россиян от информации о войне, отключая VPN, — британская разведка

Главное: В России хотят ограничить доступ к VPN. Так Кремль пытается отрезать людей от доступа к информации о войне в Украине.

Детали: Кремль пытается ужесточить цензуру, ограничивая доступ жителей России к виртуальным частным сетям (VPN). Таким образом, российские власти хотят лишить граждан доступа к объективным международным источникам новостей. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, за последнюю неделю российские власти активизировали свои постоянные усилия по нарушению доступа граждан России к VPN. Согласно сообщениям, многие из самых популярных VPN перестали использоваться в некоторых регионах России.

Виртуальные частные сети позволяют пользователям запутать свой доступ к Интернету, сохранить конфиденциальность и обойти государственную цензуру.

По данным британской разведки, VPN чрезвычайно популярны в России, несмотря на то, что они запрещены с 2017 года. Они позволяют пользователям получать доступ к объективным международным источникам новостей, в том числе о войне в Украине.

«Виртуальные частные сети, вероятно, представляют собой наибольшую уязвимость в попытках российского государства установить всеобъемлющий контроль над внутренней информацией. Помимо увеличения технических сбоев, российское государство также начало общественную информационную кампанию, пытаясь напугать граждан, чтобы они избегали VPN, заявляя, что они подвергают риску свои личные данные», — отмечают в Минобороны Британии.

VPN (Virtual Private Network) — это виртуальная частная сеть, которая обеспечивает шифрование трафика между клиентом и VPN-сервером и изменение IP-адреса. При подключении к VPN создается защищенный канал между компьютером пользователя и VPN-сервером. Данные в нем надежно зашифрованы: ваш интернет-провайдер не узнает вашей локации и веб-ресурсов, которые вы посетили.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 252 200 солдат.

Тэги: Россия, Интернет, Кремль, VPN, война в Украине

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